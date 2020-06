in foto: Foto di repertorio

Da ieri, domenica 14 giugno, il Frecciarossa collega per la prima volta Roma (ma anche Bologna, Milano, Napoli e Firenze) con Frosinone e Cassino. Da ieri, inoltre è attivo anche il collegamento con Frecciarossa 1000 tra Roma e Orbetello-Monte Argentario (e con Capalbio, Grosseto, Pisa, Livorno, Forte dei Marmi, Viareggio). Il Frecciarossa, "eccellenza dell’alta velocità italiana, può diventare il simbolo del rilancio dell’economia e del settore turistico per il Frusinate e il Cassinate e, più in generale, per tutto il Lazio", si legge in un comunicato diffuso da Trenitalia. Ieri, al viaggio inaugurale del treno per Cassino e Frosinone, hanno partecipato Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, accompagnato da Gianfranco Battisti, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS Italiane. Presenti Antonio Pompeo, Presidente Provincia di Frosinone, Nicola Ottaviani, Sindaco di Frosinone, ed Enzo Salera, Sindaco di Cassino.

Gli orari dei nuovi treni per Cassino, Frosinone e Orbetello-Monte Argentario

Gli orari del nuovo treno da Milano a Roma con fermate a: Pavia, Genova, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Monterosso, Sestri Levante, La Spezia, Viareggio, Forte dei Marmi, Pisa, Livorno, Campiglia, , Grosseto, Orbetello, Capalbio, Civitavecchia:

Frecciarossa 1000 8633: Milano Centrale 13:10 – Roma Termini 20:03

Frecciarossa 1000 8634: Roma T.ni 16:57 – Milano 22:59.

Da Roma a Orbetello-Monte Argentario il tragitto dura 1,25h.

Questi, invece, gli orari del nuovo Frecciarossa con fermate a Roma, Frosinone, Cassino, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Reggio Emilia. "Quest'estate il Frecciarossa arriva anche a Frosinone e Cassino! Raggiungi comodamente la Ciociaria alla scoperta delle bellezze dei Monti Simbruini, le Grotte di Pastena, l’Abbazia di Montecassino, l’Acropoli di Alatri e la cascata nel centro di Isola del Liri", si legge sul sito di Trenitalia.

Frecciarossa 9539: Milano Centrale 13.10 – Roma Termini 16.49/17.00– Frosinone 17.41/43 – Cassino 18.10/12 – Napoli Centrale 18.52;

Frecciarossa 9302: Napoli Centrale 5.23 – Cassino 6.03/05 – Frosinone 6.32/34 – Roma Termini 7.15/25 – Milano Centrale 11:05 – Torino PN 12.20.

Da Roma a Frosinone il tragitto dura 41 minuti e 1,10h tra Roma e Cassino.