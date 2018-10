in foto: Immagine di repertorio

Notte di paura e violenza, quella appena trascorsa, nel cuore della movida di Roma, nel quartiere Trastevere dove, come riporta Il Messaggero, una maxi rissa è scoppiata tra due distinti gruppi di ragazzini, che si sono affrontati a colpi di bottiglie e caschi, utilizzati ormai sempre più spesso come vere e proprie armi contundenti. Intorno alle tre, sul posto, sono arrivati i carabinieri. Il Comando Provinciale della Capitale ha inviato sul luogo della rissa anche altre pattuglie di militari, il cui intervento è stato necessario per placare gli animi.

I militari dell'Arma hanno individuato circa 15 giovanissimi, appartenenti a due distinti gruppi, che hanno preso parte alla rissa. Quattro ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 21 anni, sono stati arrestati e portati in caserma, dove sono in attesa di essere giudicati con rito direttissimo. I carabinieri hanno identificato anche un ragazzo di 17 anni, che è stato denunciato in stato di libertà. Uno dei partecipanti alla rissa è stato portato in ospedale con una ferita alla mano giudicata guaribile in 10 giorni.