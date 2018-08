Notte di San Lorenzo, una notte magica, fatta "della stessa sostanza dei sogni". Che sia in compagnia di amici o della persona amata, passarla con naso all'insù è d'obbligo. Sperando nel cielo sereno e di avere la possibilità di assistere allo spettacolo celestiale da un punto non illuminato dalla luce artificiale, fate mente locale su cosa chiedere e preparatevi a esprimere i vostri desideri! Tanti i posti gettonati della Capitale che sta sera verranno "presi d'assalto" da ragazzi e adulti: dalla terrazza del Gianicolo, al Pincio dai parchi alle ville. Ecco dove vedere le stelle cadenti a Roma e in provincia.

Notte di San Lorenzo: dove vedere le stelle a Roma

Villa Borghese e la terrazza del Pincio

La centralissima Villa Borghese è un posto perfetto da dove guardare le stelle. Dopo una giornata di lavoro, di shopping o un aperitivo rilassante, dalla terrazza del Pincio potrete affacciarvi e gustare un panorama mozzafiato. Gettonate anche Villa Pamphilj e Villa Ada, luoghi immersi nel verde, dove gustare senza illuminazione le stelle e cercare riparo dalla calura estiva.

Gianicolo e Giardino degli Aranci

La terrazza del Gianicolo è uno dei posti migliori dove vedere le stelle cadenti la notte di San Lorenzo a Roma. Sotto lo sguardo attento di Garibaldi e di fronte a uno dei panorami più belli della capitale. Incantevole per gli innamorati anche la cornice del Giardino degli Aranci, adatta per tutte le occasioni.

Zodiaco

Per chi passerà la notte di San Lorenzo con la sua dolce metà, consigliatissima è la terrazza dello Zodiaco, dove l'altezza garantisce un'ottima vista e permette di osservare meglio il cielo, il tutto in un contesto decisamente romantico, molto apprezzato da romani e turisti.

Notte di San Lorenzo 2018: dove vedere le stelle in provincia di Roma

La notte di San Lorenzo è un'occasione ideale per organizzare una gita fuori porta con amici o famiglia e fermarsi fino a tardi in provincia, oppure per provare l'ebrezza di una fuga d'amore.

Castelli Romani

A Genzano, nel territorio dei Castelli romani, si terrà l’evento “Calici di Stelle”. Il programma del 10 agosto inizia con la magica fiaccolata a piazza Frasconi per poi spostarsi a Nemi ed infine al Parco Sforza Cesarini dove si svolgerà la serata e potrete osservare le stelle cadenti e gli altri corpi celesti con i telescopi.

Lago di Bracciano

La notte di San Lorenzo è magica sul lago di Bracciano, dove, sulle sponde di Trevignano, in via della Rena, zona stabilimenti, potrete assistere allo spettacolo delle stelle cadenti in una cornice incantata, tra musica, balli e cigni addormentati che fluttuano sull'acqua. Non dimenticate di portare un telo da spiaggia, per sdraiarvi e rilassarvi sulla riva.

Spiaggia di Ostia e Fregene

A Ostia, sul litorale romano, le ampie spiagge faranno da cornice allo spettacolo delle stelle cadenti. Vari locali della zona organizzano serate a tema, per chi vorrà trascorrere in riva al mare la notte del 10 agosto. Al Singita Miracle Beach di Fregene c'è l'evento “Neverland”. Lo stabilimento inaugura il festival delle Luci trasformandosi nell’isola simbolo della ricerca della felicità, un luogo colorato, circondato da barriere coralline, e abitato da fate, pirati, indiani e sirene.