Notte di paura in un campeggio nell'entroterra di Ostia, dove un 20enne ha aggredito con un coltello due addetti alla vigilanza e li ha feriti al volto e alle mani.

Paura in un campeggio di Ostia: 2oenne con problemi psichiatrici accoltella due vigilanti

Il giovane, descritto come in evidente stato di alterazione psicofisica, avrebbe assalito motivo i due sorveglianti del un camping di via di Malafede, causando loro numerose ferite. Sul posto sono intervenuti del gruppo di Ostia. Dopo una breve ricerca tra i bungalow i militari hanno individuato e disarmato l'aggressore, che è stato arrestato e poi trasportato all'ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia, dove è ora ricoverato presso il reparto di psichiatria.

Uomo di 27 anni arrestato per resistenza a pubblico ufficiale

I carabinieri di Ostia sono intervenuti anche, nella giornata di ieri, presso un bar di viale Vasco de Gama, dove era stata segnalata la presenza di un individuo che infastidiva gli avventori. Giunti sul posto, i militari hanno individuato un 27enne ucraino, con precedenti, in evidente stato di ebbrezza. Quando si sono avvicinati per identificarlo, sono stati aggrediti con calci e spintoni dall'uomo, nel tentativo di sottrarsi al controllo. L'aggressore è stato immobilizzato e arrestato. È ai domiciliari, in attesa delle successive decisioni del giudice, e dovrà rispondere dei reati di resistenza a pubblico ufficiale