Notte di arresti a Tor Bella Monaca, dove cinque persone sono state fermate in poche ore dai carabinieri della Compagnia di Frascati con varie accuse. Il primo a finire in manette è stato un uomo di 35 anni, finito in un blitz antidroga: nella sua abitazione non sono state trovate sostanze stupefacenti, ma una pistola. Durante la perquisizione, infatti, gli agenti hanno notato l'arma – una Beretta 950 BS calibro 25 con matricola abrasa e un caricatore con quattro cartucce – nascosta dietro un battiscopa in cucina. L'uomo è stato arrestato e portato in caserma in attesa del rito direttissimo, mentre l'arma è stata sequestrata per effettuare le analisi balistiche al fine di capire se sia stata utilizzata in qualche crimine.

Tor Bella Monaca, arrestate cinque persone

Poco dopo un uomo di 63 anni è stato arrestato e accusato di evasione: sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso senza autorizzazione mentre passeggiava fuori la sua abitazione. Gli altri fermi riguardano un uomo di 46 anni – con precedenti specifici negli ambienti della droga – un 40enne di Andria, e un giovane di 23 anni. Il primo è stato trovato in via dell'Archeologia con 40 dosi di cocaina e 150 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio: l'uomo, che aveva già alle spalle reati specifici per droga, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 23enne, invece, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione e messo agli arresti domiciliari: era già sottoposto all'obbligo di firma in caserma. Mentre l'uomo di 40 anni, che si trovava ai domiciliari, è stato portato a Regina Coeli per violazioni della misura.