in foto: Immagine di repertorio

Nonostante l'allerta coronavirus, continua l'attività degli spacciatori nelle strade della capitale. Sono molte le persone con dipendenza da droga che continuano a uscire per procurarsi cocaina ed eroina, cercando di non essere scoperte dalle forze dell'ordine. E continua anche, quindi, l'attività degli spacciatori. Soprattutto nelle piazze di spaccio principali della città, come Tor Bella Monaca. Questo fine settimana sono state arrestate sette persone dagli agenti della polizia di stato, tutte sorprese mentre cedevano droga ai clienti. In tutto è stata sequestrata un chilo di cocaina, di eroina, hashish e marijuana, più una somma di denaro pari a 1850, risultata provento dell'attività di spaccio.

Due persone sono state arrestate in via dell'Archeologia, nel quartiere di Tor Bella Monaca, dagli agenti del commissariato Casilino Nuovo: si tratta di un ragazzo di 19 anni e un uomo di 30, rispettivamente vedetta e pusher. I poliziotti avevano notato un intenso via vai verso quella che è una delle piazze di spaccio più note della capitale e, dopo poco, hanno individuato i due. Sono stati perquisiti e trovati in possesso di diverse dosi di eroina pronte per essere vendute. Addosso avevano anche 250 euro, ritenute riconducibili all'attività di spaccio.

Altre due persone sono state arrestate in via Duilio Cambellotti, mentre altre due – due ragazzi di 22 e 23 anni – sono stati fermati nella propria abitazione: dato il decreto Conte continuavano a spacciare nella propria abitazione. Quando gli agenti se ne sono accorti, sono andati a suonare alla loro porta: i due hanno cercato di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, ma il sacchetto di plastica è stato recuperato dai Vigili del Fuoco. In casa dei due giovani sono state trovate altre dosi di droga, tra cui eroina, hashish, marijuana. Altre due persone sono state arrestate al Pigneto: anche in questo caso i pusher hanno cercato di disfarsi della droga, che è stata recuperata. Altri due uomini sono stati fermati invece in macchina a Primavalle: sono stati trovati in possesso di nove panetti di hashish.