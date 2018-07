Una nonna vende presine in strada e cuce sotto gli occhi dei passanti che, incantati si fermano a guardarla. La scena è stata notata difronte al Tribunale, nel quartiere Prati di Roma e ha riscosso grande interesse. La signora Angela ha una grande passione, l'uncinetto e con le sue preziose mani ha realizzato tante creazioni. La donna, di ben 98 anni, ha allestito un grazioso mercatino perché ama sentirsi attiva e stare in mezzo alla gente. Ha attirato l'attenzione di moltissime persone che l'hanno vista sul marciapiede, da sola, seduta su una sedia e hanno pensato che si trattasse di una donna bisognosa, che chiedeva l'elemosina. L'affetto e la vicinanza delle persone non ha tardato a manifestarsi: nel giro di poche ore in tanti hanno cercato di informarsi su di lei e su come comprare i suoi centrini, per aiutarla. Un ragazzo ha creato un gruppo WhatsApp che ha trovato tante adesioni e lui stesso si è offerto per le spedizioni.

L'intervento del figlio

"Mia madre non ha bisogno di aiuti economici, perché ha la pensione e ci sono io a prendermi cura di lei – ha spiegato il figlio Stefano a Fanpage.it – Cucire la fa sentire attiva e lo fa per lei, non vuole stare in casa ma uscire all'aria aperta e vedere il movimento delle persone che passeggiano in strada. L'ho sempre lasciata libera". La signora Angela, gode di ottima salute, è autosufficiente e, nonostante l'età, non ha l'accompagno. "Nelle ultime 24 ore sono stato avvisato da molti amici su una foto di mia madre che era finita su Facebook e che io non ho notato". Poi ha ringraziato le persone di buon cuore pronte a donare e le ha incoraggiate a dare i propri soldi a chi veramente ne ha bisogno.

Comprano le presine della nonna

In tanti si sono interessati alla signora pensando in un primo momento che avesse bisogno di aiuto. Un ragazzo, Claudio, un giorno fa ha creato un gruppo WhatsApp al quale hanno aderito una cinquantina persone che hanno chiesto informazioni su come poter acquistare i lavoretti realizzato all'uncinetto. "Ho notato il post con le foto della signora su Facebook condiviso dai mei amici e non sono riuscito a restare indifferente. Mi sono organizzato per occuparmi personalmente delle spedizioni" ma quando si è recato sul posto, il figlio l'ha informato che la donna non era sola e che si trattava di un equivoco.

Articolo a cura di Simona Berterame e Alessia Rabbai