Il corpo della signora Fernanda Antonini, una donna di 91 anni, è stato trovato all'interno di un parchetto di viale Telese, periferia di Roma. Sul cadavere, che era in avanzato stato di decomposizione, non ci sono segni evidenti di violenza e pertanto l'ipotesi più accreditata sul decesso è quella di un malore improvviso. I risultati dell'autopsia, comunque, stabiliranno con certezza le cause della morte. Rimane da capire come la signora Fernanda abbia fatto ad arrivare in quel parchetto poco frequentato e abitualmente chiuso da un cancello. In secondo luogo appare strano anche che ad effettuare il ritrovamento del corpo della donna sia stato effettuato solo ieri. Forse, questa è l'ipotesi degli investigatori, le foglie trascinate dal vento potrebbero aver coperto il corpo per alcuni giorni.

La scomparsa della 91enne a novembre.

La signora è scomparsa lo scorso primo novembre a Villa Gordiani, Roma. Poco prima di uscire di casa aveva avuto un litigio con la figlia, ma niente di preoccupante. "Un lavoro immane, diventata per me e la mia famiglia un lavoro a tempo pieno. Purtroppo però di nonna non abbiamo notizie", raccontava in quei giorni Laura, la nipote dell'anziana. Al caso di Fernanda si sono interessati i programmi televisivi Chi l'ha visto, La vita in diretta, I fatti vostri. Il ritrovamento è avvenuto in viale Telese, una traversa di via Prenestina, a pochi passi dal luogo in cui la donna è scomparsa. La signora potrebbe essere morta poche ore dopo essere uscita di casa.