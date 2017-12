Viaggiavano con in macchina più di 1000 ‘pezzi' di cocaina, pronti per essere venduti al dettaglio nelle piazze di spaccio di Tor Bella Monaca, ma sono stati arrestati dai carabinieri prima che portassero il loro carico a destinazione. I giovanissimi corrieri, 18 e 19 anni, invece di fermarsi all'alt intimatogli dai militari a un posto di blocco in via Americo Aspertini, hanno accelerato sperando una gazzella dei carabinieri e tentando una rocambolesca fuga nel popolare quartiere alla periferia Sud-Est di Roma.

L'inseguimento è terminato quando i due giovani, dopo aver colpito l'auto dei carabinieri, sono andati a sbattere contro uno spartitraffico di cemento. Fermati dai carabinieri, all'interno dell'auto nascondevano circa mezzo chilo di cocaina diviso in 1000 dosi già confezionate e 5000 euro in contanti, con tutta probabilità provento dell'attività di spaccio.

"Gli arrestati, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato, sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo", si legge in una nota della Stazione dei Carabinieri di Tor Bella Monaca.