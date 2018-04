Attimi di tensione e paura, nel pomeriggio di oggi, all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dove un uomo di 72 anni ha prima aggredito verbalmente e poi fisicamente una dottoressa del nosocomio. Secondo il 72enne la donna, che era il medico di turno nel pomeriggio, non sarebbe stata in grado offrire le cure migliori a suo figlio, ricoverato nel nosocomio della Capitale: l'uomo ha così dapprima minacciato di morte la dottoressa, poi dalle parole è passato ai fatti, aggredendola fisicamente e mettendole le mani al collo.

Allertati dai colleghi della donna, nell'ospedale romano sono giunti i carabinieri della stazione di Roma Tomba di Nerone, che hanno raccolto le testimonianze della donna e quelle delle altre persone presenti al momento dell'aggressione. L'uomo, che nel frattempo si era dato alla fuga, è stato rintracciato non molto tempo dopo dai militari dell'Arma che, dopo averlo fermato e portato in caserma lo hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria per lesioni personali e minacce.