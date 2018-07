in foto: Leonardo Ricci, morto a 20 anni in seguito a un incidente stradale sull’Aurelia

Non ce l'ha fatta Leonardo Ricci, 20 anni. Troppo gravi le ferite riportate in un incidente avvenuto a Ladispoli, sulla via Aurelia, alle 3 di venerdì notte. I medici del Policlinico Gemelli, dov'è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza, hanno tentato in tutti i modi di salvarlo, ma senza riuscirci. I genitori del ragazzo, che viveva a Cerveteri, hanno autorizzato donazione dei suoi organi. Stando a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto al chilometro 35 della via Aurelia. Leonardo era al volante della sua Ford Focus e improvvisamente ha perso il controllo del mezzo. Nessun altro è rimasto coinvolto.

Il sindaco di Cerveteri: "Leo non ce l'ha fatta"

Il sindaco di Cerveteri, Alessio Pascucci, aveva scritto ieri su Facebook: "In questo momento Leonardo sta continuando a lottare. Sono istanti difficilissimi e molto delicati. Ma ancora sta lottando. Siamo vicini alla famiglia con il cuore e con l'anima. Sarebbe importante che tutti rispettassero questo dolore e che preferissero il conforto e la speranza alla fretta di diffondere notizie sbagliate. Forza Leo". Oggi il triste annuncio: "Leo non ce l'ha fatta. Ancora più di prima ci stringiamo intorno alla famiglia e alle persone che l'hanno amato".