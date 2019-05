in foto: La villa dei Quintili all’interno del Parco dell’Appia Antica

Il nuovo direttore del Parco archeologico dell'Appia Antica, ha comunicato oggi il ministero dei Beni Culturali, è l'architetto Simone Quilici. Quarantanove anni, è dirigente della Regione Lazio all'area Valorizzazione del patrimonio culturale della Direzione cultura e politiche giovanili dal 2013. Si è occupato del parco fin dalla sua tesi di laurea e anche con la successiva tesi di dottorato. Nel 2017 ha fatto parte di un gruppo di lavoro inter-istituzionale Mibac-Regioni per la candidatura Unesco della via Francigena. Sempre oggi è stata annunciata la conferma dell'archeologo Massimo Osanna alla guida del Parco Archeologico di Pompei.

Il vicesindaco Bergamo: "Un obiettivo la chiusura al traffico"

Il vicesindaco di Roma, Luca Bergamo, ha voluto fare gli auguri al neodirettore: "Ne ha bisogno, lui come tutti e non solo il giorno in cui ci insediamo". Per l'assessore capitolino alla Cultura un obiettivo per il sito è la chiusura parziale al traffico veicolare privato: "La maggioranza si è espressa sul fatto che la circolazione sulla via Appia deve essere fortemente ristretta. Un tema che aleggia da lunghissimo tempo ma si congiunge con difficoltà obiettive che sono i diritti legittimi di chi vi abita delle attività e i relativi problemi di circolazione. Un argomento del quale si dovrà giustamente parlare con il nuovo direttore. E spero vivamente sia possibile trovare una soluzione che almeno riduca significativamente il traffico privato sulla via Appia. Naturalmente ci sono delle compatibilità urbanistiche da risolvere".