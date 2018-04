Rischia di saltare il progetto degli Internazionali di tennis a piazza del Popolo. Come già annunciato dagli organizzatori del torneo e dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, alcune partite delle qualificazioni al tabellone principali si sarebbero dovute giocare su dei campi allestiti nella piazza nel cuore del centro storico della Capitale. Ma ad oggi manca ancora l'ok più importante: quello della soprintendenza capitolina che al momento, spiega all'agenzia Ansa il presidente della commissione Sport di Roma Angelo Diario, non ha autorizzato il progetto. "Stiamo tentando di dare rassicurazioni e spiegare i motivi per cui secondo noi le partite di tennis non costituiscono un pericolo più grave per la piazza di eventi che da sempre vengono autorizzati lì, compresi i concerti", spiega Diario.

La vicenda viene spiegata meglio in un comunicato diffuso dal Codacons: "Il Tavolo tecnico congiunto fra le Soprintendenze – Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, Parco archeologico del Colosseo e Sovrintendenza capitolina – ha infatti bocciato il progetto che avrebbe portato ad allestire campi da tennis nella storica piazza, ritenendo l'allestimento ‘eccessivamente impattante e inidoneo al carattere monumentale della piazza, vista anche la necessità di innalzare adeguatamente i livelli di sicurezza pubblica e di tutela degli elementi monumentali presenti' e affermando che "i tempi di svolgimento del torneo incidono di necessità sulla durata di occupazione dell' area, che di conseguenza risulterebbe eccessivamente prolungata, limitando così notevolmente la fruibilità della piazza".