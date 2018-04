in foto: Renzi in tribuna degli Internazionali di tennis 2017

Il no della soprintendenza capitolina è ufficiale: niente tennis a piazza del Popolo. E così la sindaca di Roma Virginia Raggi, dopo aver già annunciato l'evento nel corso di una conferenza stampa, è costretta ad annullare le prequalificazioni degli Internazionali d'Italia 2018 nei campi in terra rossa allestiti nella piazza nel cuore di Roma. Tutti gli incontri, compresi questi ultimi, si svolgeranno quindi al Foro Italico.

L'invio di una comunicazione ufficiale da parte del Comune di Roma ha confermato quanto era già emerso nei giorni scorsi e confermato anche da Angelo Diario, presidente della Comissione sport in Campidoglio. Stando a quanto si apprende, il tavolo tecnico congiunto fra le Soprintendenze ha preso in esame il progetto e ha negato i permessi necessari per l'allestimento dell'opera.

Gli incontri delle prequalificazioni si svolgeranno al Foro Italico a partire dalle 9 di sabato 5 maggio e termineranno giovedì 10 maggio. Sabato 5 e domenica 6 si potrà accedere gratuitamente ai campi di gioco.

Per il Codacons si tratta di una vittoria: "Il Tavolo del decoro ha ritenuto l’ allestimento “eccessivamente impattante e inidoneo al carattere monumentale della piazza, vista anche la necessità di innalzare adeguatamente i livelli di sicurezza pubblica e di tutela degli elementi monumentali presenti” e affermando che “i tempi di svolgimento del torneo incidono di necessità sulla durata di occupazione dell’ area”, che di conseguenza risulterebbe eccessivamente prolungata, limitando così notevolmente la fruibilità della piazza.Siamo soddisfatti per la decisione delle Soprintendenze, un provvedimento saggio che tutela non solo i beni storici della capitale, ma anche i turisti".