Sono Giovanna Pugliese e Paolo Orneli i due nuovi assessori della Giunta regionale del Lazio che vanno a sostituire Lorenza Bonaccorsi e Gianpaolo Manzella. La nomina è stata fatta oggi da Nicola Zingaretti: a Pugliese vanno le deleghe del Turismo e delle Pari Opportunità, mentre a Orneli le deleghe allo Sviluppo economico e alle Attività produttive. "Sono molto contenta delle nomine di Giovanna Pugliese ad assessora al Turismo e alle Pari Opportunità e di Paolo Orneli ad assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive, a cui faccio i miei migliori auguri di buon lavoro. Una donna e un uomo di squadra, instancabili lavoratori, massimamente competenti, empatici, capaci di ascolto vero". Lo ha dichiarato la consigliera regionale Marta Bonafoni. "Un ringraziamento va al presidente Nicola Zingaretti per aver avuto il merito di riconoscere la loro bravura e professionalità – ha aggiunto – Sono certa che con questi due innesti la nostra amministrazione potrà continuare il proprio lavoro in modo ancor più proficuo e portare risposte e benefici ai cittadini e alle cittadine della nostra Regione".

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro ai nuovi assessori Giovanna Pugliese e Paolo Orneli – dichiara il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre – "Con la loro esperienza e professionalità sapranno indirizzare con efficacia le politiche regionali in settori chiave per il Lazio". "Sono felicissimo per la nomina ad assessori di Giovanna Pugliese e Paolo Orneli. Due figure di grande competenza e di solidità amministrativa. La giunta Zingaretti si rafforza e la Regione potrà contare su personalità tecniche di primo piano. Sono certo che con questi nuovi innesti potremo rendere ancora più concreta la cooperazione fra Regione e Unione Europea. Congratulazioni, e in bocca al lupo per il loro nuovo lavoro". Così invece l'europarlamentare Massimiliano Smeriglio, indipendente eletto nelle liste del Pd.