in foto: Niccolò ’Ultimo’ ha vinto la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018

C'è stata molta Roma sul palco dell'Ariston: dal direttore artistico Claudio Baglioni alla canzone in dialetto di Luca Barbarossa, dallo splendido e premiato testo di Mirkoeilcane, nato e cresciuto alla Garbatella, ai due vincitori del Festival: Fabrizio Moro, sezione ‘campioni', e Niccolò ‘Ultimo', nuove proposte. Entrambi vincitori del Festival di Sanremo. Entrambi nati a San Basilio, periferia est della Capitale. Nato nel gennaio del 1996, Niccolò Moriconi, ‘Ultimo', ha vinto il Festival con ‘Il ballo delle incertezze'. Ha cominciato a studiare pianoforte dall'età di 8 anni al Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e ha cominciato a scrivere le sue prime canzoni a 14 anni. Nel 2016 ha vinto il contest italiano più importante nel settore dell'hip hop e il 26 maggio scorso ha aperto il concerto di Fabrizio Moro al Palalottomatica di Roma.

A dicembre proprio Fabrizio Moro ha pubblicato un video di incoraggiamento per Ultimo: "Non te scordà mai da dove vieni, che quella è una forza non indifferente. Ti voglio bene". E il neo vincitore di Sanremo giovani ha commentato: "Fabrizio Moro Amico mio grazie di cuore. So che odi ste cose social ma per me sarà sempre un vanto conoscerti. Te vojo bene pure io❣️E in bocca al lupo anche a te per il tuo primo stadio Olimpico!".