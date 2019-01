in foto: Nevicata in corso a Carpineto Romano – Foto Facebook pagina "Meteo neve Roma e Castelli"

Segnalate nevicate in atto a Segni e a Carpineto Romano, comuni della provincia di Roma a sud della Capitale, quasi al confine con il Frusinate. Segnalate nevicate anche in provincia di Frosinone e sui rilievi del basso Lazio come Filettino. La notizia è stata diffusa sulla pagina Facebook "Meteo neve Roma e Castelli".

Non si segnalano disagi o precipitazioni nevose, invece, sulle colline dei Castelli Romani, dove le temperature rimangono basse e vicine allo zero, ma il tempo è sereno o poco nuvoloso. Domani, venerdì 11 gennaio, e dopodomani, sabato 12 gennaio, previsto bel tempo su Roma e provincia. A questo link il sito del servizio di previsione Neve e Valanghe del Ministero delle politiche agricole dove monitorare le nevicate in atto in tutta Italia.