in foto: Neve sul Monte Livata (Foto di Meteo Roma e Castelli)

Torna la neve nel Lazio, questa notte 12 marzo piccoli fiocchi candidi sono caduti a Rocca di Papa, nella zona dei Castelli Romani, sul Monte Livata, nel Comune di Subiaco in provincia di Roma e a Filettino, in provincia di Frosinone, e sul monte Cimino, nel Viterbese. Si tratta di neve caduta solo nei punti più alti che è scesa timida durante la notte e che ha formato un velo bianco su strade, tetti delle case e auto, sorprendo i residenti al risveglio e gli automobilisti in transito sui tratti imbiancati. Su Twitter Astral Infomobilità ha informato gli automobilisti in transito nelle zone in cui ha nevicato di prestare la massima attenzione alla guida e ha comunicato che sono al lavoro da questa mattina presto i mezzo spargisale.

La perturbazione nevosa è stata portata dall'aria fredda proveniente da nord che tuttavia ha registrato accumuli solo ad alta quota e non ha interessato né città né zone di pianura. Oggi infatti splende il sole su Roma e sul Lazio anche se le temperature hanno subito un brusco calo rispetto alla settimana scorsa, facendoci presagire che forse non è vero che la primavera sia già arrivata. Il tempo resterà bello per tutta la giornata di oggi, martedì 12 marzo.