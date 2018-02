Neve e ghiaccio ricoprono molte strade della Capitale, da via Prenestina a via Boccea, da via Aurelia a via Pontina, da via Laurentina a via Casilina. Secondo il servizio di infomobilità Luceverde, su queste strade le "condizioni di guida sono pericolose". Attenzione, quindi, se si è costretti a mettersi al volante. L'assessore all'Ambiente del comune di Roma, Pinuccia Montanari, ha già invitato i cittadini a limitare gli spostamenti. Su alcune strade, invece, come via Cristoforo Colombo, viale delle Belle Arti, via Valadier e via Lucrezio Caro, si registrano disagi per la caduta di alberi e rami.

Secondo quanto comunicano i vigili urbani le strade consolari di Roma sono tutte percorribili, a parte un tratto di via Laurentina dove, all'altezza della metropolitana, si sono verificati forti rallentamenti a causa di mezzi pesanti che si sono messi di traverso dopo essere slittati sulla neve. In strada, per controllare e gestire la circolazione, ci sono oltre 500 vigili urbani.

Il Codacons denuncia: "Ancora una volta Roma è impreparata"

Secondo il Codacons "Ancora una volta Roma si è fatta trovare del tutto impreparata alla neve e i cittadini stanno subendo in queste ore disagi enormi specie sul fronte dei trasporti". Dichiara il presidente Carlo Rienzi: "Non è possibile che nel 2018 una metropoli si fermi per una nevicata, tra l'altro ampiamente prevista da diversi giorni. La scorsa settimana avevamo invitato il Comune ad attivarsi per garantire i trasporti pubblici e la praticabilità delle strade in caso di neve, ma nulla di tutto ciò è avvenuto. Al contrario si registra una fortissima riduzione degli autobus in circolazione, dovuta al fatto che possono circolare solo i mezzi dotati di gomme termiche, e il caos più totale sulle strade con ripercussioni dirette per i cittadini, impossibilitati a spostarsi e a raggiungere i luoghi di lavoro. Vogliamo sapere quante gomme termiche sono in dotazione dell'Atac per i bus circolanti a Roma e quanti mezzi siano effettivamente usciti dalle rimesse rispetto a quelli annunciati dall'azienda. In tale senso presenteremo una formale istanza d'accesso al Comune e all'Atac e, in caso di omissioni, ci rivolgeremo alla Procura".