Emergenza neve a Viterbo, dove le scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, resteranno chiusi anche nella giornata di domani, mercoledì 23 gennaio 2019. Lo ha stabilito in via precauzionale il sindaco Giovanni Maria Arena firmando un'ordinanza decisa in seguito a una riunione che si è svolta in prefettura questo pomeriggio. Le precisioni mete non escludono nuove nevicate nelle prossime 24 ore e specialmente nelle ore notturne. Previste anche temperature sotto zero nel corso delle ore più fredde della notte e che favoriranno la formazione di ghiaccio sul manto stradale.

Questo il testo integrale dell'ordinanza: