Dopo i disagi dovuti alla nevicata odierna su Roma e il Lazio, anche la giornata di domani si prevede all'insegna delle difficoltà, o per lo meno dell'imprevedibilità. Un tweet della Cotral, l'azienda di autobus che gestisce alcuni collegamenti regionali nel Lazio, alimenta le polemiche di chi ha accusato le istituzioni della Capitale e della Regione di aver sottovalutato l'allerta meteo e di aver agito con una buona dose di improvvisazione. Su Twitter, in serata, la Cotral ha infatti avvisato così tutti gli utenti: "Non possiamo conoscere in anticipo quali saranno le condizioni di viabilità, quindi non possiamo fare previsioni di alcun tipo".

Stando all'ultimo aggiornamento sulle condizioni di viabilità, diramato alle 18.20, la situazione non è comunque drammatica: "Il servizio è al momento regolare per tutte le corse che transitano su strade di competenza regionale e statale, mentre permangono ancora criticità dovute alle condizioni della viabilità secondaria", si legge.

Nel territorio di Frosinone e a sud della provincia di Roma sono servite tutte le tratte

da e per Genazzano (ad eccezione di Rocca di Cave e Caprinica);

da Colleferro verso Roma con transito in via Casilina (ad eccezione di Gorga);

da e per Fiuggi (ad eccezione di Trevi e Filettino);

da e per Frosinone in direzione Roma Anagnina e Arce;

i Comuni di Gorga, Segni e Maenza sono invece serviti dall’impianto di Priverno.

Il servizio da e per Cassino è in corso di regolarizzazione.

Nel territorio della provincia di Rieti e nella Valle dell’Aniene sono garantiti i collegamenti

da e per Collegiove;

da e per Subiaco (ad eccezione di Jenne, Vallepietra, Cervara, Anticoli Corrado, Roviano, Marano Equo, Rocca Canterano, Arcinazzo e Affile);

da e per Tivoli (ad eccezione di San Gregorio, Casape, Poli , Gallicano, San Polo, Rocca Giovine, Mandela, Licenza e Percile);

da Rieti a Roma Tiburtina Fs via autostrada A1 (andata e ritorno);

da Torrita e Terzone con servizio navetta per Rieti;

da Poggio Mirteto per Roma con transito in via Tiberina (andata e ritorno);

da e per Monterotondo con transito in via Salaria e in via Nomentana;

da Palombara Sabina a Roma Ponte Mammolo (ad eccezione di Sant’Angelo, Montecelio, Montorio, Nerola e Monte Flavio);

da Borgorose è garantito il collegamento con due corse dirette a Roma Ponte Mammolo alle ore 18:10 e delle 20:00.

Nel territorio di Latina e provincia il servizio è regolare tranne che per i Comuni di Tremenzuoli, Campo di Mele, Lenola e Santi Cosma e Damiano. Regolare la circolazione dei bus Cotral anche nell’area dei Castelli Romani ad eccezione dei Comuni di Monteporzio Catone e Rocca Priora e Rocca di Papa, dove il servizio è stato sospeso a causa della presenza di ghiaccio sulle strade. Nel territorio di Viterbo e provincia e sul litorale nord della Capitale il servizio è regolare

da Viterbo a Roma Saxa Rubra con transito in via Cassia bis, anche per i Comuni di Orte e Valentano (andata e ritorno);

da Civita Castellana a Roma Saxa Rubra (andata e ritorno);

da Morlupo a Roma Saxa Rubra (andata e ritorno);

da e per Bracciano e Trevigiano verso Blera;

da Cerveteri verso Roma Cornelia con transito sulla via Aurelia (andata e ritorno);

da Montalto di Castro verso Tarquinia (andata e ritorno);

da e per Tolfa con servizio navetta, interscambio a Tramontana;

da Civitavecchia a Roma Cornelia con transito sulla via Aurelia (andata e ritorno);

persistono criticità per i Comuni del comprensorio dei Monti Cimini.

Per quanto riguarda domani, invece, chi vivrà vedrà.