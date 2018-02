Le forti nevicate della mattinata a Roma e in altre zone d'Italia continuano a causare gravi disagi a chi si sposta in treno. Dopo le cancellazioni e i forti ritardi comunicati in mattinata da Trenitalia, alle 17 è stato diramato un nuovo bollettino sulle modifiche ai treni a lunga percorrenza: "Nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale – si legge sul bollettino pubblicato sul sito di Trenitalia e di Rete ferroviaria italiana – la circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata, a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni nevose della mattinata". In particolare, come si evince dal sito di Trenitalia, tutti i treni Intercity in arrivo e in partenza dalla Capitale sono stati cancellati. Ma si segnalano anche cancellazioni per quanto riguarda i treni dell'Alta velocità che arrivano o transitano da Roma. In particolare sono stati cancellati i treni

9559 in partenza da Torino P.N alle 19:10 con arrivo a Roma Termini alle 23:40;

9657 in partenza da Milano Centrale alle 19:30 con arrivo a Napoli Centrale alle 23:50;

9659 in partenza da Milano Centrale alle 20 con arrivo a Roma Termini alle 22:55.

Per quanto riguarda gli altri treni dell'Alta velocità la circolazione è rallentata, con ritardi medi di 150 minuti in entrambe le direzioni. I treni alta velocità da e per Napoli fermano nella stazione di Roma Tiburtina e non a Roma Termini. Complessivamente, a causa delle nevicate su tutta l'Italia, Trenitalia ha cancellato il 20 per cento dei treni a lunga percorrenza e il 70 per cento dei treni del traffico regionale.

La circolazione sulle linee ferroviarie regionali.

Questa invece la situazione alle ore 17 sulle linee ferroviarie regionali.

Roma – Fiumicino Aeroporto : i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della FL1 circolano con una frequenza di un treno ogni ora.

: i collegamenti no stop Leonardo Express procedono con una corsa ogni 30 minuti, i treni della circolano con una frequenza di un treno ogni ora. FL2 Roma – Sulmona : collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini.

: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini. FL3 Roma – Viterbo : circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 60 minuti.

: circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 60 minuti. FL4 Roma – Castelli : tutti i treni partono e arrivano a Ciampino, con ritardi fino a 30 minuti.

: tutti i treni partono e arrivano a Ciampino, con ritardi fino a 30 minuti. FL5 Roma – Civitavecchia : circolazione rallentata per un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Palidoro e Ladispoli, ritardi medi di 60 minuti.

: circolazione rallentata per un guasto alla linea di alimentazione elettrica tra Palidoro e Ladispoli, ritardi medi di 60 minuti. FL6 Roma – Cassino : circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti. Cancellati i servizi da/per Frosinone e Colleferro.

: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti. Cancellati i servizi da/per Frosinone e Colleferro. FL7 Roma – Formia : circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 180 minuti.

: circolazione fortemente rallentata, con ritardi fino a 180 minuti. FL8 Roma – Nettuno: i servizi da/per Nettuno vengono attestati a Campoleone. Circolazione rallentata con ritardi fino a 30 minuti.

Rimborsi totali per i clienti.

Come comunicato già in mattinata, i clienti di Trenitalia che hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal maltempo, hanno ricevuto o comunque hanno diritto al rimborso integrale del biglietto. A chi ha comunque viaggiato ed è giunto a destinazione con un ritardo superiore alle tre ore, Trenitalia riconoscerà il rimborso integrale del biglietto, anziché l’indennità del 50 per cento prevista dalle normative europee. L'azienda ha attivato il numero verde 800.892021 per fornire informazioni ai clienti interessati dai disservizi.