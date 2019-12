Con l'arrivo del freddo nel mese di dicembre, cominciano anche le nevicate nei comuni del Lazio. Questa notte le temperature sono scese in provincia di Rieti, e forti nevicate hanno imbiancato le strade. Secondo quanto riportato da Astral Mobilità, i mezzi spargisale sarebbero già attivi tra Leonessa e Campotosto al fine di rendere sicura la circolazione stradale sin dalle prime ore del mattino. In questi giorni le temperature hanno subito un calo drastico, e in molti comuni del Lazio si sta iniziando a intravedere il primo nevischio. Per questo si raccomanda di prestare la massima attenzione nel procedere con macchine e moto, e di limitare al minimo gli spostamenti, soprattutto con le condizioni meteo avverse di questi giorni.

Allerta meteo Roma e Lazio, scuole chiuse: attesi venti di burrasca e temporali

A Roma il Comune ha disposto la chiusura di tutte le scuole in via precauzionale a causa dell'allerta maltempo prevista per venerdì 13 dicembre nella capitale. La Protezione Civile ha diramato un avviso per condizioni meteorologiche avverse a causa di piogge, venti intesi e neve in gran parte del paese. A Roma, oltre alle scuole, chiusi parchi, cimiteri e ville storiche per questioni di sicurezza. Si temono soprattutto le forti raffiche di vento previste per la giornata di oggi, che potrebbero arrecare danni e disagi, oltre al solito e pericoloso fenomeno del crollo degli alberi su strade, macchine ed edifici. L'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile è di codice giallo: dalla tarda mattinata di oggi fino alle prossime 24-36 ore, ci saranno forti venti di burrasca con raffiche di tempesta su Roma e sulla Regione Lazio, con mareggiate sul versante tirrenico. Attese precipitazioni e temporali di forte intensità per tutta la giornata.