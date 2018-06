in foto: Foto Facebook – Lo stabilimento Vittoria a Nettuno, il luogo dov’è avvenuta la tragedia. Un ragazzo di 20 anni è annegato mentre faceva il bagno

Un ragazzo di 20 anni è annegato mentre si faceva un bagno in mare in compagnia di amici. È successo ieri sera a Nettuno, litorale a sud di Roma, nelle acque davanti allo stabilimento Vittoria (in foto). Quattro ragazzi coetanei fra di loro e tutti di origine cinese si stavano facendo un bagno intorno alle 18, quando tutti hanno cominciato ad avere problemi. I bagnini hanno notato subito che i quattro erano in difficoltà e si sono tuffati acqua: è stata salvata prima due ragazze e poi un ragazzo. Il quarto, un ventenne, è stato inghiottito dalle onde.

Il cadavere del ragazzo è stato ritrovato sugli scogli della spiaggia di Nettuno

Alle ricerche del corpo, riporta il quotidiano locale Latina Oggi, hanno partecipato anche i bagnini del vicino stabilimento Sangallo, del circolo Canottieri, e il personale della Capitaneria di porto di Anzio. Il cadavere del ragazzo è stato trovato dopo circa venti minuti sugli scogli. Per lui, ormai, non c'era niente da fare. Uno degli altri tre ragazzi è stato soccorso sulla spiaggia e trasportato d'urgenza al pronto soccorso degli ospedali Riuniti di Anzio e Nettuno. Sconosciute, per il momento, le sue condizioni di salute. Secondo il Messaggero il ragazzo sarebbe ricoverato in ospedale in "condizioni serie, ma stabili". Le due ragazze, stando a quanto si apprende, starebbero bene.