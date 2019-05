Sembrava una mattina qualsiasi quella sul litorale di Nettuno. E invece, tra le dune, un pescatore ha intravisto qualcosa che stonava tra la sabbia della spiaggia: il corpo di un uomo senza vita e privo di vestiti, proprio nel tratto che si trova vicino al santuario della cittadina. L'avvistamento è stato fatto intorno alle 6 del mattino, e il pescatore ha dato subito l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Anzio e di Nettuno per effettuare i rilievi del caso e capire cosa sia successo esattamente sulla spiaggia. A far assumere alla vicenda un contorno inquietante, il fatto che l'uomo – che sembra avere circa 70 anni – sia stato trovato privo di vestiti e con una vistosa ferita alla testa.

Nettuno, cadavere in spiaggia: forte ipotesi suicidio

Non si conosce l'identità di quello che per ora è ancora un corpo senza vita sulla spiaggia di Nettuno. Nonostante i carabinieri abbiano trovato i vestiti dell'uomo poco distanti, infatti, non c'è traccia dei documenti. Le forze dell'ordine indagano a 360° e stanno prendendo in considerazione ogni ipotesi: quella del suicidio, dell'omicidio e dell'incidente. Secondo le prime informazioni trapelate, la ferita alla testa non sarebbe lineare e questo fa pensare che l'uomo abbia sbattuto contro uno scoglio. Per quanto riguarda i vestiti, i carabinieri non escludono che si siano sfilati mentre il corpo era in mare e che quindi non siano stati tolti da qualcuno. Oltre agli agenti è arrivato sul posto anche il medico legale, che ha stabilito che il decesso dell'uomo è avvenuto nella notte, alcune ore prima del ritrovamento. Le indagini continuano, ma la pista più battuta è quella del suicidio: i militari stanno chiedendo in giro per cercare di dare un nome al volto che questa mattina è comparso sulla spiaggia. E, una volta appurata l'identità dell'uomo, si potrà fare meglio luce su quello che potrebbe essere accaduto.