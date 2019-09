in foto: foto di repertorio

Ha tirato un fusto di birra da 5 litri, pieno, contro la compagna, che è rimasta ferita in modo grave al volto. La donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza al pronto soccorso di Anzio, dove le è stata diagnosticata la frattura dello zigomo e una prognosi di oltre 40 giorni. Dovrà sottoporsi, riporta il quotidiano locale IlCaffè, a un intervento chirurgico di ricostruzione dell'osso del viso.

Il responsabile è stato denunciato e dovrà rispondere dell'accusa di lesioni personali gravissime. Alle spalle non ha nessuna denuncia per violenza domestica, ma rischia una condanna severa. Gli investigatori stanno cercando di indagare il più possibile sul suo passato, per capire se abbia già mostrato in precedenza comportamenti tanto violenti. La lite con la compagna, culminata con il lancio del fusto, sarebbe scoppiata per futili motivi. L'episodio è accaduto a Nettuno, litorale sud di Roma.

Ennesimo caso di violenza domestica anche a Colleferro, provincia di Roma, dove una donna ha litigato con il compagno, è scappata di casa e si è rifugiata all'interno della caserma dei carabinieri. Un 40enne del posto è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. La compagna ha raccontato di essere stata aggredita all'interno dell'appartamento dove vivono e i militari si sono subito recati sul posto per bloccare l'uomo. In evidente stato di ubriachezza e noncurante della presenza dei carabinieri, ha cominciato a minacciare di morte la compagna tenendo in pugno un coltello.