in foto: I soccorsi a lavoro sul luogo dell’incidente

Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri – sabato 12 gennaio – a Nettuno, in provincia di Roma. Erano circa le 21.30 quando su via dei Frati, all'altezza del ristorante ‘Marechiaro' due auto si sono scontrate frontalmente per cause ancora da chiarire. Terribile l'impatto tra una Renault Twingo e una Volkswagen Golf.

Quattro i feriti tra cui due bambini: sulla Twingo viaggiavano una mamma con i suoi due figli – uno di sei anni e l'altro neonato – mentre la Golf era guidata da un uomo di 30 anni che si trovava solo in macchina. Sul posto la polizia stradale e i vigili del fuoco, che hanno estratto le persone a bordo dalle due vetture e le hanno affidate al personale sanitario del 118 che le ha trasportate in ospedale. Da quanto si apprende nessuno è in pericolo di vita. I bambini sono stati trasferiti all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.