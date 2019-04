Centocinquanta poliziotti intossicati alla mensa dell'istituto per Ispettori di Nettuno, in provincia di Roma. A denunciare l'accaduto il Siulp, sindacato della Polizia di Stato. I fatti risalgono a ieri, mercoledì 10 aprile. Come racconta il sindacato si tratta di "un'intossicazione alimentare che ha coinvolto sia gli allievi del decimo corso ispettori che i numerosi colleghi del quadro permanente". Secondo quanto raccontato dal sindacato, i poliziotti hanno avvertito i primi sintomi intorno alle ore 3 di questa notte, accusando forti dolori addominali. Alcuni degli intossicati sono stati soccorsi e trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Anzio. Un numero di poliziotti colpiti da intossicazione che, come spiega il sindacato, potrebbe aumentare nelle prossime ore. Oggi la somministrazione dei pasti in mensa prevederà solo pasta o riso in bianco, tonno o carne in scatola e da bere acqua in bottiglia e non dei distributori.

Intossicazione alimentare alla mensa della Polizia

"Abbiamo più volte denunciato la scarsa qualità di molte mense di servizio, le scarse quantità di viveri erogate e le attrezzature spesso datate e poco funzionanti – ha spiegato il sindacato – abbiamo chiesto da mesi di verificare che la ditte appaltatrici nell’esecuzione dei servizi richiesti, rispettassero le normative e i regolamenti che riguardano il servizio nel rispetto del contratto, e pretendiamo che, nel caso di accertate violazioni si proceda a sanzionare i responsabili con le massime penali previste". Nel pomeriggio di oggi il personale della Asl svolgerà un sopralluogo nella mesa per campionare e analizzare gli alimenti serviti durante i pasti di ieri e per far luce sulle cause dell'intossicazione.