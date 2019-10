in foto: Immagine di repertorio

Rapina nel supermercato Sigma in via Aldo Moro a Nettuno. Il colpo risale alla serata di ieri, sabato 19 ottobre. Protagonisti due romani di quaranta e cinquant'anni, che sono stati fermati e sono finiti in manette, poi in carcere. Durante l'irruzione i malviventi hanno sparato alcuni colpi di pistola che hanno ferito un cliente di striscio a una gamba. Secondo le informazioni apprese gli autori del gesto hanno rubato un motorino e sono entrati all'interno del supermercato armati, con il volto coperto da un casco integrale. Una volta dentro, hanno minacciato il personale presente alla casse dicendogli di consegnarli tutto il denaro in contante. Ma i dipendenti si sono opposti ai rapinatori e li hanno fatti scappare. Nella colluttazione però, uno di loro ha sparato un colpo che ha raggiunto alla gamba un cliente. Paura tra le persone presenti all'interno del supermercato rimaste coinvolte nella rapina.

Ad intervenire in aiuto dei dipendenti un carabiniere in borghese, che stava facendo la spesa. Il militare, uditi gli spari, ha tenuto lontani i rapinatori. Nel frattempo i carabinieri della stazione locale hanno ricevuto l'allarme e sono intervenuti sul posto. I militari hanno fatto irruzione nel supermercato e hanno bloccato la fuga dei rapinatori, che sono stati arrestati. Finiti in manette, entrambi sono stati portati nel carcere a Velletri per rapina aggravata, porto e detenzione illegale di armi da fuoco e lesioni aggravate. Ora si trovano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria e dovranno rispondere delle accuse a loro carico. Sequestrate le due pistole utilizzate per compiere la rapina e il motorino rubato.