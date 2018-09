in foto: Immagine di repertorio

(La Presse)

Non ce l’ha fatta la 63enne che intorno alla mezzanotte di sabato scorso è stata investita a Santa Barbara a Nettuno, mentre stava attraversando la strada in compagnia di un amico. La donna è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 e trasportata d’urgenza al San Camillo di Roma in prognosi riservata e in terapia intensiva. Le sue condizioni di salute sono apparse fin da subito molto gravi e sono peggiorate con il passare delle ore. La donna è morta intorno alle 13 per i danni riportati alla testa e al torace che non le hanno lasciato scampo. Anche l'uomo che stava passeggiando con lei è rimasto ferito ma da quanto appreso, non sarebbe in pericolo di vita. È stato trasportato in ospedale e ha ricevuto le cure dei medici che gli hanno diagnosticato 30 giorni di prognosi.

Investita donna di 63 anni: la dinamica dell'incidente

Secondo le informazioni ricevute dalle forze dell'ordine, la donna stava attraversando la strada quando è stata travolta dall'auto, una Twingo, guidata da un uomo di 82 anni. L'automobilista, sottoposto ai test di alcol e droga è risultato negativo ma rischia l’accusa di omicidio stradale. I carabinieri hanno svolto i rilievi del caso e stanno indagando per verificare eventuali responsabilità.