in foto: Un rottweiler – Foto di repertorio

Una donna di 57 anni è stata aggredita da due rottweiler in casa a Nettuno, paese sul litorale a sud di Roma. La donna è ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime informazioni la signora è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso con profonde ferite. Lievemente ferito anche il fratello, che è intervenuto in suo soccorso ed è stato morso ad un braccio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Nettuno e i veterinari della Asl, che hanno provveduto a sedare i due cani, risultati di proprietà del compagno della donna che si trova attualmente in carcere. Il fatto è accaduto questa mattina alle 11 in una casa in via Spaventa, nelle campagne di Nettuno.

Non è chiaro cosa abbia scatenato la reazione dei due cani, che sicuramente conoscevano bene la signora ed erano abituati alla sua presenza. I militari stanno ancora indagando su quanto accaduto in casa della donna.