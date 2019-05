Ha un nome l'uomo trovato morto ieri mattina sulla spiaggia di Nettuno, seminudo e con una ferita alla testa. Si tratta di un uomo di 90 anni residente a Roma, nel Tuscolano, e di cui la moglie aveva denunciato la scomparsa. La figlia lo stava cercando disperatamente dallo scorso pomeriggio, ossia da quando l'anziano era uscito di casa senza farvi più ritorno. Dopo ore di apprensione, il tragico epilogo: il 90enne era proprio lo sconosciuto ritrovato tra le dune della spiaggia di Nettuno da un pescatore alle 6 di ieri mattina. Per tutto il giorno le forze dell'ordine hanno provato a capire chi fosse l'uomo, andando a chiedere in giro per la zona se lo conoscessero. E invece lui non era di quelle parti, ma vi si era recato – non si sa ancora in che modo – da Roma. Secondo le prime informazioni trapelate, l'anziano avrebbe sofferto di disturbi della personalità. L'ipotesi più accreditata per gli inquirenti è quella del suicidio, ma si indaga in tutte le direzioni.

Nettuno, cadavere trovato in spiaggia: è un 90enne di Roma

Il cadavere del novantenne è stato trovato ieri mattina sulla spiaggia di Nettuno. Il corpo è stato notato da un pescatore intorno alle 6 del mattino ed è stato subito diramato l'allarme a sanitari e forze dell'ordine. L'uomo, che all'inizio si credeva avere un'età di circa settant'anni, era nudo e con una grossa ferita alla testa. I vestiti erano a poca distanza dal corpo, ma non sarebbero stati trovati né i pantaloni né i documenti, tanto che le forze dell'ordine hanno brancolato nel buio per diverse ore prima di capire chi fosse. Nonostante la grossa ferita alla testa, gli inquirenti si sono sentiti di escludere un omicidio: l'anziano, infatti, non presentava segni di violenza, e la lesione era così frastagliata da non essere compatibile con una lama, ma piuttosto con uno scoglio. Tra le ipotesi più probabili, quella che l'uomo abbia deciso di togliersi la vita lasciandosi annegare nel mare. Le onde lo avrebbero poi spinto addosso agli scogli, che avrebbero provocato la ferita alla testa.