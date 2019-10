Paura nel primo pomeriggio di oggi a Nettuno, in via dell'Olmata: un ragazzino di dodici anni è stato investito da una Bmw Serie 1 appena uscito da scuola, riportando ferite e contusioni, sembra di natura non grave. Alla guida della macchina, un giovane che si è fermato subito a prestare soccorso. Immediato l'arrivo dell'ambulanza del 118, che ha portato il dodicenne al pronto soccorso di Anzio per ricevere le cure necessarie. Non si conoscono le sue attuali condizioni, ma le ferite riportati non sembra siano gravi. L'incidente è avvenuto davanti la scuola media Ennio Visca, nei pressi dell'incrocio tra via dell'Olmata e via Petrarca, vicino al distributore di benzina. Il ragazzo è stato sbalzato per alcuni metri, ma fortunatamente non si è fatto troppo male e non ha mai perso conoscenza. Sul posto la polizia locale per i rilievi del caso, che ha identificato il giovane alla guida dell'auto.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente e perché il conducente della Bmw abbia investito il dodicenne, che voleva attraversare la strada per tornare a casa all'uscita di scuola. Sarà la polizia locale a fare i rilievi del caso e a determinare se il sinistro sia stato causato da una distrazione del guidatore o da altri motivi. Fortunatamente il giovane sta bene e non ha riportato gravi ferite nell'impatto. In ogni caso è stato portato lo stesso al pronto soccorso per essere medicato ed escludere lesioni gravi. Tanta paura tra i suoi amici e compagni di scuola che hanno assistito alla scena e le persone che in quel momento stavano passando per strada, che hanno temuto il peggio. Che fortunatamente non si è verificato.