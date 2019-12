in foto: Immagine di repertorio

Una ragazza risulta dispersa a Nerola, provincia di Roma. Lo riporta il Messaggero. Stando a quanto si apprende, la donna sarebbe uscita di casa portando con sé i tre figli piccolo, uno dei quali ha appena quattro mesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il soccorso alpino. Secondo le prime informazioni la giovane sarebbe stata vista uscire dal paese, ma poi nessuno l'ha più vista.

La scomparsa dopo una lite tra la donna e suo marito

Stando a quanto riporta l'agenzia Ansa, il più grande dei figli avrebbe otto anni. La donna si sarebbe allontanata volontariamente dopo una violenta lite con il marito. Per ora non sono state diffuse altre notizie in merito alla vicenda.

"Squadre speleo, specialisti in Topografia Applicata al Soccorso, droni e unità cinofile dei Vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Nerola per la ricerca di 4 persone, di cui 2 bambini e 1 neonato, segnalati come dispersi", informano i vigili del fuoco. Le ricerche sono coordinate dal procuratore di Tivoli, Francesco Menditto.

Ritrovata: sta bene lei e stanno bene i tre figli

La donna è stata ritrovata dai carabinieri della stazione di Nerola nel pomeriggio di oggi. Stando a quanto si apprende, sia lei che i figli sono in buone condizioni di salute. Ancora sconosciute le motivazioni che hanno spinto la donna a lasciare la sua abitazioni e le sue intenzioni. Fortunatamente, come detto, tutti sono in buone condizioni di salute.