in foto: La droga nascosta nel doppiofondo delle due valigie

Tornavano dal viaggio di nozze quando sono stati fermato all'aeroporto di Fiumicino e arrestati per narcotraffico. I due sposini, di passaggio a Roma per uno scalo e diretti a Tirana in Albania, tornavano da un soggiorno in Brasile. Nel doppio fondo di due valigie gli uomini della Guardi di Finanza di stanza al ‘Leonardo Da Vinci' hanno scoperto cinque chili di cocaina purissima.

"Sin dalle prime domande di rito, la donna ha palesato il suo stato di gravidanza, al fine di evitare i controlli da parte dei militari che, insospettiti dall’estrema sicurezza ostentata dai coniugi, hanno ugualmente ritenuto necessario effettuare un’ispezione ai bagagli. – si legge in una notta delle fiamme gialle – Nel corso degli accertamenti, la coppia ha messo in atto l’ultimo stratagemma per farla franca: allo scopo di impietosire i militari, la sposa ha esibito l’ecografia comprovante il suo stato di maternità, millantando una gravidanza a rischio".

Nel corso dei controlli dei bagagli sono stati individuati due doppi fondi ricavati nelle pareti delle valigie, all'interno era celato lo stupefacente. Dalle prime analisi la cocaina è risultata essere purissima, tanto che una volta tagliata avrebbe potuto fruttare 100.000 dosi che sul mercato avrebbero fruttato se vendute al dettaglio circa 2.000.000 di euro.