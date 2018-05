in foto: (Immagine di repertorio)

L'estate sulle spiagge romane è ufficialmente iniziata. Almeno a livello burocratico: la sindaca di Roma Virginia Raggi ha infatti firmato l’ordinanza che decreta a partire da oggi, martedì 1 maggio, l'apertura della stagione balneare 2018. Nel provvedimento firmato dalla prima cittadina, come comunica il Campidoglio in una nota, sono contenute "norme e disposizioni per la fruizione del litorale romano, l’attività degli stabilimenti balneari e le prescrizioni in materia di assistenza e salvataggio". Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, in particolare, per la prima volta il Comune di Roma ha limitato l'attività dei bagnini sulle spiagge libere. Mentre gli stabilimenti balneari sono obbligati a "predisporre un servizio efficiente di assistenza e salvataggio", sulle spiagge libere del X Municipio il servizio sarà assicurato tutti i giorni solo dal 16 giugno al 31 agosto: negli altri periodi sarà limitato al sabato, alle domeniche e ai festivi.

Gli orari di apertura delle spiagge a Ostia: deroghe per discoteche e bar

Tra gli aspetti normati dall'ordinanza firmata dalla sindaca c'è quello legato all'orario di apertura degli stabilimenti, fissato dalle 9 alle 19. Sono previste però deroghe fino alle 2 "per la somministrazione di alimenti e bevande", solo previa autorizzazione e se sarà assicurato il servizio di salvataggio o ne sarà indicata l'asenza con un cartello visibile. Un'altra deroga è prevista per le discoteche: solo il venerdì, il sabato e nei prefestivi potranno rimanere aperte fino alle 3 di notte, ma sempre assicurando il servizio di salvataggio. L'ordinanza firmata dalla sindaca Raggi individua anche una data per la fine della stagione balneare sul litorale romano: si concluderà il 30 settembre.