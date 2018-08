in foto: Foto di repertorio – una meteora

Intorno alle 21 di ieri sera una luminosissima meteora è apparsa sul cielo di Roma. Tantissimi gli avvistamenti nella Capitale, ma in generale in tutto il centro-nord Italia. "Sembrava una stella cadente ma molto più vicina e luminosa e con la coda tipo cometa", scrive Simona sul gruppo Facebook ‘C'è vita sulla Colombo'. "Io mi trovo ad Orte e ho visto una gigantesca stella cadente…mai visto prima una cosa simile", scrive Gianluca.

Più semplicemente, probabilmente, si è trattato di un bolide, cioè una meteora di elevata luminosità. In pratica convenzionalmente un bolide (non si tratta di un termine scientifico) per gli esperti sono le meteore che raggiungono una magnitudine negativa maggiore di quella raggiunta dal pianeta Venere. I bolidi, si legge su Wikipedia, !possono presentare, oltre al colore bianco, anche altri colori ben percepibili: i principali sono il verde smeraldo, il rosso, l'azzurro elettrico e l'arancione". "Durante la loro apparizione, che può durare fino a oltre 10 secondi, possono presentare flare (esplosioni), frammentazioni e avere traiettorie non rettilinee. La variazione della luminosità durante l'apparizione è legata alla composizione e struttura del corpo cosmico, chiamato meteoroide, che dà origine al bolide. I bolidi possono dare origine a rumori, in genere simili a tuoni lontani.