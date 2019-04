in foto: Escrementi sul piano di lavoro della cucina e sul pavimento, un uovo scaduto da mesi e pericoloso per la salute

Un ristorante a pochi passi da San Pietro, Roma, era pieno di blatte, escrementi di animali e alimenti scaduti. Quello che si sono trovati di fronte agli occhi gli agenti del GSSU ( Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) della polizia locale di Roma è locale sporco e con gravi problemi igienico sanitari nelle diverse zone e soprattutto all'interno della cucina. Sono stati trovati insetti, sporcizia ovunque e alimenti conservati in maniera non idonea, scaduti o addirittura ricoperti di muffe.

Alcuni ragazzi hanno segnalato il locale dopo averci pranzato

A segnalare il ristorante e a richiedere l'intervento degli agenti sono stati alcuni ragazzi che avevano appena pranzato in quel locale. I giovani sono stati ascoltati e poi i vigili hanno deciso di ispezionare tutti gli ambienti dell'esercizio commerciale. Sono state riscontrate pessime condizioni igienico-sanitarie ovunque. Gli ispettori della Asl competente, chiamati sul posto per verificare la situazione del locale, hanno disposto la chiusura e il sequestro del ristorante. Non solo sporcizia ed escrementi di animali: gli agenti hanno anche rilevato irregolarità in merito all'autorizzazione sanitaria, alla licenza, alla superficie di somministrazione, all'occupazione di suolo pubblico e alle insegne pubblicitarie.