in foto: Nicola Zingaretti e Alessio D’Amato (La Presse)

Mille euro agli operatori sanitari che combattono contro il coronavirus. Ad annunciarlo l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato durante la conferenza stampa all'Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma. Il provvedimento arriva oggi, a conclusione di un accordo sottoscritto da tutte le organizzazioni sindacali. Un elemento che D'Amato ha definito "importante non solo dal punto di vista economico ma un riconoscimento allo straordinario impegni degli operatori ai quali va il nostro più sincero ringraziamento".

300mila test sierologici

Un'altra novità riguarda i test sierologici, 300mila. La priorità sarà data, come spiega D'Amato, a personale sanitario, Rsa e forze dell'Ordine. "Parliamo di blocchi importanti ed è un intervento che partirà nei prossimi giorni una volta definite le metodologie a livello nazionale, alle quali ci atterremo, ma quantitativamente faremo uno sforzo in più che impegnerà il sistema sanitario regionale ma sarà importante per capire il livello di diffusione del virus" spiega l'assessore.

Ancora troppe persone in giro a Roma e nel Lazio

Secondo D'Amato sono ancora troppe le persone ancora in giro a Roma e nel Lazio, nonostante le indicazioni espresse nel decreto del Governo e prolungate almeno fino ai primi di maggio, che invitano le persone a restare a casa e limitano gli spostamenti ai soli necessari, per contenere i contagi da coronavirus. "I dati di Google dimostrano che, nonostante il grande sforzo, la circolazione fisica è fortemente presente a Roma e nel Lazio – ha spiegato D'Amato, facendo appello alla responsabilità delle persone – Colgo l'occasione per invitare a limitare gli spostamenti in vista di Pasqua e Pasquetta, perché il nostro obiettivo è giungere a un parametro R più vicino possibile allo zero".