Riapriranno dal 29 maggio stabilimenti termali e centri benessere. A stabilirlo l'ordinanza del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che prevede la ripartenza di altre attività economiche, commerciali e artigianali. Gli amanti del relax potranno finalmente tornare a godersi il servizio, nel rispetto del mantenimento della distanza sociale e delle regole per il contenimento dei contagi da Covid-19.

Riaprono le scuole di musica, danza, pittura e teatro

L'ordinanza della Regione Lazio a firma Zingaretti prevede anche, tra le altre cose, a partire dal 3 gigno, la ripresa individuale e collettiva di scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere e il via ai tirocini, l'attività dei centri ricreativi e culturali, mentre restano ancora ferme le attività delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, come stabilito dal dpcm del 17 maggio 2020.

Al via ai centri estivi per minori e anziani

A partire dal dal 15 giugno sarà inoltre possibile organizzare e svolgere attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani. Una buona notizia per bambini e persone della terza età che potranno tornare a socializzare tra loro in compagnia, dopo le restrizioni del lockdown.

Accesso a struttture e spazi aziendali

L'ordinanza prevede inoltre, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impiegato nell'ambito dell'allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, e agli operatori economici, che dovranno occuparsi di attività per predisporre misure di prevenzione e contenimento del contagio da coronavirus necessarie in vista della riapertura.