Sono 148 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio di giovedì 16 aprile, con un trend al 2,8%. I pazienti ricoverati non in terapia intensiva sono 1347 mentre quelli ricoverati in terapia intensiva 197. Continua ad aumentare il numero dei guariti, che si attesta su 46 persone risultate negative al Covid-19 nelle ultime 24ore, per un totale di 920, mentre i decessi sono stati 5. 82mila i tamponi effettuati. Sono i dati di oggi al termine della consueta task force tra assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per fare il punto sugli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus.

Resta alta l'attenzione sulle strutture per anziani

Nella Rsa San Raffaele di Rocca di Papa è stato diffidato il legale rappresentante della casa di cura "perché il direttore sanitario che sta gestendo dal 1° marzo tutta questa fase risulta sprovvisto di titolo di specializzazione – si legge nella nota dirmata dalla Regione Lazio – Sono state avviate le procedure previste dalla norma che prevedono in caso di inadempienza la sospensione dell'autorizzazione. Dai primi rilievi dell’audit clinico che sta svolgendo la Asl Roma 6, in accordo con il Seresmi emerge che le misure di prevenzione finora adottate non risultano efficaci e che non sono state rispettate le disposizioni impartite dalla Regione sin dal febbraio scorso".

La situazione aggiornata nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 19 nuovi casi positivi. 2.167 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra. Prosegue il monitoraggio nelle RSA e case di riposo del territorio;

Asl Roma 2: 37 nuovi casi positivi di cui la maggior parte riferibili ai cluster della Rsa Longoni e di Villa Fulvia. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria su Villa Fulvia e altre Rsa;

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi di cui 4 in sorveglianza domiciliare. 2.003 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, il triplo di chi ne entra;

Asl Roma 4: 26 nuovi casi positivi di cui la maggioranza riferibili alla casa di riposo di Campagnano. 2.625 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. In corso audit alla Rsa Madonna del Rosario. In corso ulteriori sopralluoghi sulle case di riposo e Rsa del territorio;

Asl Roma 5: 10 nuovi casi positivi. 2.286 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Negativo a 2 tamponi il primario dell’Ospedale di Palestrina;

Asl Roma 6: 28 nuovi casi positivi. 3 decessi: una donna di 94 anni, un uomo di 82 anni e un uomo di 86 anni. 75 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl di Latina: 5 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 78 anni con precedenti patologie. 6.165 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Frosinone: 8 nuovi casi positivi. 0 decessi. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Viterbo: 6 nuovi casi positivi. 2.493 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Proseguono i controlli sulle case di riposo e Rsa del territorio;

Asl di Rieti: non risultano nuovi casi positivi nelle ultime 48 ore. Deceduto un uomo di 62 anni con precedenti patologie. 60 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.