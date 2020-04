in foto: (La Presse)

Sono 144 i nuovi contagi di coronavirus nel Lazio, con un trend stabile al 2,6%. I pazienti che si trovano in ospedale sono 1376, quelli ricoverati in terapia intensiva sono 186. Nelle ultime 24 ore sono guarite 68 persone, per un totale di 1046 e avvenuti 8 decessi. Sono i dati di sabato 18 aprile al termine della consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza Covid-19. I tamponi effettutai sono 90mila: di questi, 9 su 10 sono risultati negativi.

Ordinanza sulle Rsa

"Ci vuole ancora molta prudenza e l’obiettivo rimane raggiungere R0 come tasso di contagio" così commenta i dati di oggi D'Amato. Aumentano i controlli nelle Rsa del territorio, con 365 strutture per anziani già ispezionate. Un'ordinanza dispone la misurazione della temperatura e dell’ossigeno. Per gli operatori arriva l'obbligo di prestare servizio solo in singole strutture.

I dati aggiornati nel Lazio Asl per Asl

Asl Roma 1: 14 nuovi casi positivi. Morta una donna di 94 anni con patologie pregresse. 7 pazienti sono guariti. 2.300 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, tre volte in più rispetto a chi ne entra;

Asl Roma 2: 16 nuovi casi positivi. 6 pazienti sono guariti. 24 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il Selam Palace si avvia a conclusione della sorveglianza, si manterranno prescrizioni;

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. 2.051 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, tre volte in più rispetto a chi ne entra;

Asl Roma 4: 40 nuovi casi positivi la maggior parte riferibili al cluster di Campagnano. 2.854 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Firmata ordinanza di esecuzione di ulteriori misure restrittive per il Comune di Campagnano;

Asl Roma 5: 9 nuovi casi positivi. 5 pazienti sono guariti. Deceduto un uomo di 87 anni. 2.356 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare.;

Asl Roma 6: 33 nuovi casi positivi di cui 13 riferibili alla RSA San Raffaele di Montecompatri e i rimanenti riferibili ad altre strutture residenziali per anziani del territorio. 5 decessi: un uomo di 72 anni, un uomo di 84, una donna di 98 anni, una donna di 84 anni e un uomo di 57 anni. 52 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare;

Asl di Latina: 7 nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 pazienti sono guariti. 6.460 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Per il secondo giorno consecutivo si registrano più pazienti guariti che nuovi casi positivi;

Asl di Frosinone: 9 nuovi casi positivi. 0 decessi. 29 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio;

Asl di Viterbo: 4 nuovi casi positivi. 1 paziente deceduto. 2.750 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare, il doppio rispetto a chi ne entra;

Asl di Rieti: Nessun nuovo contagio nelle ultime 96. Nessun decesso. 22 le persone che sono uscite dall’isolamento domiciliare. Continuano i controlli nelle case di riposo e RSA del territorio.