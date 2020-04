Sono 117 i nuovi positivi nel Lazio. A Roma i casi registrati sono 31 (la somma tra i numeri delle Asl 1, 2 e 3 che comprende anche Fiumicino). Si conferma ancora il calo dei contagi nel Lazio, aumenta il numero dei guariti, 28 nelle ultime 24 ore, per un totale di 574, mentre i morti sono 6. Questi i dati emersi oggi, martedì 8 aprile, a seguito della consueta task force tra l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, i direttori generali delle Asl, aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. "Si conferma la frenata con un trend al 2,8% e c’è un’inversione di tendenza tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (13.936) e coloro che sono entrati in sorveglianza (12.604) – commenta i dati di oggi D'Amato – Ora non bisogna mollare e continuare a tenere alto il livello di attenzione". Controlli in corso nelle Rsa e case di riposo per anziani del territorio. La Regione lazio ha comunicato che: "Non ci sono focolai a Ponte Milvio". Nelle Asl di Latina, Rieti e Viterbo non si registrano decessi.

I dati dell'8 aprile Asl per Asl

Asl Roma 1: 9 nuovi casi positivi. 3 pazienti sono guariti. Morta una donna di 89 anni con pregresse patologie. 1545 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Al San Filippo Neri sono 20 i pazienti ricoverati.

Asl Roma 2: 10 nuovi casi positivi. Morto un uomo di 86 anni con gravi patologie pregresse. 1 paziente è guarito. 34 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Prosegue la sorveglianza sanitaria al Selam Palace.

Asl Roma 3: 12 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 2 morti: un uomo di 78 anni e una donna di 83 anni con precedenti patologie. 1693 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Tamponi nella casa di riposo delle suore cappuccine di Acilia

Asl Roma 4: 9 nuovi casi positivi. 2 pazienti sono guariti. 1780 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Conclusi i controlli su tutte le Rsa e case di riposo del territorio.

Asl Roma 5: 26 nuovi casi positivi. 23 pazienti sono guariti. Morta una donna di 78 anni con precedenti patologie. 1935 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’ospedale di Palestrina 41 pazienti ricoverati. A Tivoli individuata una Casa per detenuti e ex detenuti non autorizzata dal Comune, si stanno effettuando i controlli. Prosegue l’attività di sorveglianza al Nomentana Hospital.

Asl Roma 6: 10 nuovi casi positivi. 1 paziente è guarito. 69 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. All’Ospedale dei Castelli occupato il 60% dei posti letto Covid. Completate le verifiche sulle strutture socio assistenziali del territorio.

Asl Latina: 14 nuovi casi positivi di cui 6 riferibili al Comune di Fondi. Nessun nuovo decesso nelle ultime 48 ore. 4178 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare.

Asl Rieti: 9 nuovi casi positivi riferibili a cluster già noti. Nessun nuovo decesso nelle ultime 24 ore. 2 pazienti sono guariti. 32 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Controllato il 100% delle RSA del territorio

Asl Viterbo: 4 nuovi casi positivi. Non si registrano decessi nelle ultime 72 ore. 10 pazienti sono guariti. 2360 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. In attesa dei risultati dei tamponi eseguiti nella casa di riposo di Celleno. 2 strutture per anziani sotto osservazione

Asl Frosinone: 14 nuovi casi positivi. La maggior parte di questi sono riconducibili ai cluster di Veroli e Cassino. Morta una donna di 96 anni. 2 pazienti sono guariti. 310 persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Le strutture residenziali per anziani attenzionate sono attualmente 3.