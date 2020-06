10mila voucher dal valore di dieci euro ciascuno per l'acquisto di libri nelle librerie indipendenti del Lazio. Questa l'iniziativa della Regione, costata 100mila euro: il pacchetto a favore delle librerie indipendenti fa parte di un investimento più ampio – 500mila euro – riservato alle attività commerciali che hanno difficoltà a ripartire a causa della crisi economica generata dall'emergenza coronavirus. "Un importante strumento di promozione della lettura – spiega il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Rivolto alle nuove generazioni che vede anche la partecipazione di tre madrine d’eccezione, le scrittrici Licia Troisi, Romana Petri e Paola Soriga, che hanno prestato il proprio volto e la propria voce per la campagna di comunicazione che accompagnerà il lancio dell’iniziativa".

Come ottenere il voucher della Regione Lazio

Come fare per ottenere il voucher? Questo è rivolto ai ragazzi dai 14 ai 29 anni che abbiano scaricato sullo smartphone l'app gratuita della Regione ‘Lazio Youth Card‘: con questa sarà possibile non solo ricevere il ticket, ma anche a numerose convenzioni nei settori della cultura, dello sport e del turismo in 38 paesi europei. I voucher sono validi sin da oggi nelle librerie indipendenti del Lazio che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse indetta dalla Regione nelle scorse settimane.

Attività commerciali in crisi

L'iniziativa della Regione Lazio è nata per supportare le attività economiche che rischiano di chiudere a causa dell'emergenza coronavirus. Una crisi che sta producendo un dramma sociale di proporzioni enormi e che sta portando alla chiusura di numerose attività commerciali.