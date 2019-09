in foto: Gamberi rossi della Louisiana trovati nel fiume Liri

Nel fiume Liri, provincia di Frosinone, ci sono molti esemplari di gamberi della Louisiana, che però non dovrebbero esserci. Si tratta di una specie aliena e dannosa, come denuncia l'associazione Fare Verde: "Siamo molto preoccupati per l'invasione di specie aliena sul territorio di Castelliri. Il gambero della Louisiana ha invaso il capillare sistema idrico della forma Taverna, della Piana di Castelliri ed è presente sul territorio di Monte San Giovanni Campano lungo il fiume Liri (area di invadibilità). Fare Verde ha inutilmente cercato Autorità Competenti per segnalare lo stato di degrado della Biodiversità". Così si legge su un post pubblicato su Facebook.

Il gambero rosso della Louisiana, Procambarus clarkii la specie, è un crostaceo d'acqua dolce originario, per l'appunto, degli Stati Uniti meridionali. E' tra le 100 specie aliene invasive più dannose d'Europa per l'ambiente e la biodiversità. Il gambero è stato importato in Europa negli anni '70 per scopi alimentari, ma poi si è diffuso nei fiumi di tutto il continente. Può essere pericoloso per la salute umano se si trova in ambienti inquinati e per questo gli esperti sconsigliano di mangiarlo prima di effettuare gli esami chimici del caso.