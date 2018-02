Nel centro storico di Roma bandite le lavanderie self-service, i negozi “compro-oro”, i centri-massaggi, i sexy shop e le friggitorie. Per tre anni, inoltre, non potrà aprire nessun negozio di generi alimentari. Queste le linee guida del nuovo ‘Regolamento per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica', ideato dalla giunta capitolina per garantire qualità e decoro all'interno dei rioni del Sito Unesco.

Nell’area “periferica” i negozi di generi alimentari non potranno destinare uno spazio interno per il consumo sul posto superiore al 25 per cento della superficie di vendita o di produzione, dovranno utilizzare arredi minimali e non potranno prevedere servizio al tavolo. Nell'area ‘intermedia', stop a ‘negozi suk', friggitorie, carrozzerie e autofficine, sexy shop, autolavaggi, hard e soft discount, sale giochi e biliardi, negozi all'ingresso. Potranno aprire invece attività ad alto valore storico o artigianale come le erboristerie, le librerie, le cartolibrerie, l’antiquariato, le gallerie d’arte, le gioiellerie, le profumerie, i negozi di arredamento e design, gli atelier e le boutique di alta moda, i prodotti del commercio equo e solidale, ecologici e biologici, le ciclofficine, le parafarmacie, la vendita di tessuti, filati e ferramenta. Rientrano in quest’elenco i negozi di alimentari fino a 250 metri quadrati e i laboratori artigianali del settore alimentare, a condizione che non consentano il consumo sul posto degli alimenti venduti o preparati. Nell'area tutelata dall'Unesco sarà vietato aprire anche lavanderie self-service, vendita con apparecchi automatici, “compro-oro”, centri-massaggi e friggitorie. Per tre anni non potrà aprire alcun negozio di generi alimentari. Il nuovo regolamento è stato approvato oggi dalla giunta capitolina.

Il perimetro dell'area Unesco.

Centro Storico di Roma è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale nel 1980. Il territorio tutelato dall'Unesco comprende l’intero Centro Storico della città compreso all’interno della cerchia delle mura. L'area include tutti i rioni del centro storico, tranne alcune parti dei rioni Borgo e Prati.