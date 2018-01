È boom del trasporto illegale di capitale all'estero: in un anno di attività congiunta all'aeroporto di Fiumicino i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e gli uomini della Guardia di Finanza hanno sequestrato 14 milioni di euro non dichiarati. È infatti obbligatorio dichiarare quando si movimentano somme in contanti superiori a o pari a 10.000 euro.

Un'emorragia di denaro trasportato illegalmente.

"In particolare – si legge in una nota – sono state contestate 665 violazioni con il sequestro di oltre 4.400.000 euro e l’immediata riscossione di sanzioni amministrative per circa 300.000 euro". I risultati dell'operazione denominata ‘New Start' hanno portato alla luce un vero fiume di denaro che dall'Italia viene trasferito illegalmente in Asia, Africa e Medio Oriente soprattutto.

Valigie con doppio fondo e borse milionarie.

Molto ampio il repertorio di trucchi per nascondere il denaro. C'è chi utilizza il classico doppio fondo, chi in pacchi regali per i familiari, ma anche dentro i tacchi delle scarpe e nelle scatole di cioccolatini. In alcuni casi sono stati intercettati veri e proprio corrieri di valuta, che non esitavano a imbarcare ‘valigie milionarie' strapiene di denaro in contante. È ad esempio il caso di alcuni cittadini nigeriani, che non sono però sfuggiti ai controlli a lungo.