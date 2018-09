in foto: Immagine di repertorio (Fonte: La Presse)

Paura nella notte in piazza del Quarticciolo dove un 35enne romano è entrato furtivamente all'interno di un negozio di frutta e verdura e gli ha dato fuoco. Il gesto al termine di una lite per futili motivi che ha scatenato l’ira di un uomo. Non contento dell'accesa discussione avuta nel pomeriggio con il titolare dell'attività commerciale, è ritornato con il buio, per incendiargli il locale. Il responsabile, con precedenti, è stato fermato ed è finito in manette con l’accusa di danneggiamento aggravato e detenzione di sostanze stupefacenti. A dare l'allarme i residenti che hanno udito rumori in strada e, aperte le finestre delle loro abitazioni, hanno visto le fiamme uscire dal negozio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco a seguito della segnalazione d'incendio e hanno spento in breve tempo le fiamme, mettendo in sicurezza l'area. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina, al termine delle operazioni dei pompieri, hanno trovato una bottiglia incendiaria in frantumi che ha danneggiato la saracinesca e alcuni arredi all’interno.

Negozio in fiamme al Quarticciolo

Dopo aver raccolto vari indizi e le registrazioni di un sistema di videosorveglianza, i militari hanno passato al vaglio le immagini e sono riusciti ad identificare il 35enne. Era chiaro infatti che si trovasse nei pressi della frutteria al momento dell'accaduto. I carabinieri lo hanno raggiunto a casa e perquisito la sua abitazione militari dove hanno trovato nascosti 35 grammi di hashish suddivisi in dosi. Al termine del rito direttissimo, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.