in foto: Ncc protestano a Porta Pia, Roma

Riesplode la protesta degli Ncc, Noleggio con conducente, che oggi hanno occupato piazzale di Porta Pia a Roma per chiedere un incontro al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli. L'obiettivo è chiedere una sospensione delle norme contenute nella legge 12 del 2019 "recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (la conversione in legge del dl semplificazione) e valutare una nuova proposta per regolare il settore. Oggi, tra l'altro, il tar del Lazio ha respinto le istanze avanzate da A.N.A.R.-Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti, Associazione Tutela Legale Taxi, A.T.I. Taxi, Ugl Taxi, Federtaxi-Cisal, Fit-Cisl Lazio-Federazione Italiana Trasporti Lazio, S.A.Ta.M.-Sindacato Artigiani Taxisti di Milano e Provincia, Sitan di Unimpresa Mobilita', T.A.M.-Tassisti Artigiani Milanesi, Unione Artigiani della Provincia di Milano, Cooperativa di Lavoro Airport, Sprintcar And Service, Cooperativa Pronto Taxi 6645, Cooperativa Samarcanda, Taxiblu Consorzio Radiotaxi Satellitare, e da alcuni noleggiatori.

Le richieste degli Ncc

In particolare gli Ncc contestano alcuni regolamenti esecutivi della legge, come quello che prevede l'inizio e il termine di ogni noleggio presso le rimesse in caso di servizi consecutivi. In secondo luogo l'obbligo per gli Ncc di accettare prenotazioni solo in sede o in rimessa. "Il governo del cambiamento? Una delusione al 100 per cento. Ha voluto a tutti i costi far applicare una legge che è incostituzionale dalla prima all'ultima riga Resteremo lì in presidio permanente, fino a che Toninelli non ci riceverà. Con questa norma siamo obbligati a violare la legge sulla privacy. Ci si chiede infatti di scrivere su un foglio di servizio i dati sensibili dei nostri clienti e di mantenerli all'interno del veicolo per 15 giorni. Se per sbaglio questi fogli dovessero sparire, se la vettura fosse rubata, ci sarebbero dati sensibili nella mani di malintenzionati. Ma non solo, con questa legge viene negato il diritto al lavoro e alla libertà di esercitare l'attività di impresa sancita dall'articolo 41 della Costituzione. Noi non siamo liberi di poter stipulare un nuovo contratto", ". Così Giorgio Dell'Artino, presidente del comitato Air, Autonoleggiatori italiani riuniti, in un'intervista rilasciata al quotidiano online Spraynews.it.