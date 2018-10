Completamente nudo, in mano stringeva un crocefisso, intorno a lui, che navigava su una zattera di legno, solo il mare aperto. Era in apparente stato di shock e con un principio di ipotermia dovuto alle tante ore passate tra le onde a largo di Civitavecchia. Ieri i finanzieri del reparto operativo aeronavale del porto lo hanno salvato a circa quattro chilometri di distanza dalla costa. Il naufrago è un uomo di origine francese, senza fissa dimora e in passato ricoverato nel reparto di psichiatrica dell'ospedale di Civitavecchia. I genitori dell'uomo, rintracciati dalle forze dell'ordine, hanno rivelato che il figlio era in cura presso un ospedale francese.

Ad salvare il naufrago è stato l’equipaggio della Vedetta V. 902 della Stazione Navale di Civitavecchia, in servizio lungo l’intero territorio costiero Regionale. Una volta sbarcato nel porto turistico di Riva di Traiano, un ambulanza lo ha accompagnato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Il II Reparto del Comando Generale del Corpo e l’Ufficiale di Collegamento dell’Ambasciata di Francia in Italia si sono attivati per rintracciare i genitori dell’uomo, che ora, a seguito di accordi fra ospedali, verrà rimpatriato. L’intervento di soccorso dell’unità navale del R.O.A.N. di Civitavecchia, si legge nella nota diffusa dai finanzieri, sottolinea la costante presenza delle Fiamme Gialle quale “polizia del mare” nell’area di competenza, presidiata senza soluzione di continuità e con un occhio particolarmente attento alla salvaguardia della vita umana.